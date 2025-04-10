مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وسط حالة من الغضب والغليان سادت أرجاء الحرم الشريف.
من جهتها، شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى عشية اقتراب حلول عيد الفصح اليهودي.
بترا
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