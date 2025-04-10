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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

أرشيفية
أرشيفية
 
الخميس، 10-04-2025 12:01 م
الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون يهود اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وسط حالة من الغضب والغليان سادت أرجاء الحرم الشريف.

من جهتها، شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى عشية اقتراب حلول عيد الفصح اليهودي.

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