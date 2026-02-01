الأحد 2026-02-01 09:04 م

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

01-02-2026

الوكيل الإخباري-   اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الاحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة في بيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد الأقصى.

 
 


