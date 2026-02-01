مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة في بيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد الأقصى.
-
أخبار متعلقة
-
بعد إعادة فتحه .. الكيان يوضح آلية عمل معبر رفح
-
استشهاد فلسطيني جراء الاستهداف الإسرائيلي جنوب غزة
-
افتتاح معبر رفح أمام الأفراد على نحو محدود
-
ترقّب افتتاح معبر رفح اليوم
-
31 شهيدا فلسطينيا بقصف إسرائيلي لقطاع غزة
-
28 شهيدا منذ فجر السبت في غزة
-
قرابة 72 ألف شهيد في قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023
-
7 شهداء جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة