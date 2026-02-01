مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري- اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الاحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

