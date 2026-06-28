مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، في بيان، أن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ، ونظموا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي فرضت قيودا مشددة على دخول المصلين إلى الأقصى، عبر التضييق عليهم وإبعادهم عن المسجد، واحتجاز هوياتهم عند بواباته الخارجية المختلفة وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين .
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