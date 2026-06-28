الأحد 2026-06-28 02:16 م

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون، صباح الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت مصادر فلسطينية، بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحاته، ت
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
 
الأحد، 28-06-2026 01:25 م

الوكيل الإخباري-   اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، صباح اليوم الاحد باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة وذلك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، في بيان، أن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ، ونظموا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي فرضت قيودا مشددة على دخول المصلين إلى الأقصى، عبر التضييق عليهم وإبعادهم عن المسجد، واحتجاز هوياتهم عند بواباته الخارجية المختلفة وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين .

 
 


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