مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، صباح اليوم الاحد باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة وذلك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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