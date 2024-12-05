مستوطنون يقتحمون بلدة فلسطينية

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الوكيل الإخباري- قالت قناة الأقصى الفضائية إن مستوطنين اقتحموا الليلة بلدة كفل حارس شمال سلفيت في الضفة الغربية برفقة قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي. اضافة اعلان





وأضافت القناة أن المقتحمين يقومون بتأدية طقوسهم التلمودية داخل المقامات الإسلامية في البلدة.