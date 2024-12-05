 
الخميس 2024-12-05 02:03 ص
 

مستوطنون يقتحمون بلدة فلسطينية

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 05-12-2024 01:09 ص
الوكيل الإخباري-   قالت قناة الأقصى الفضائية إن مستوطنين اقتحموا الليلة بلدة كفل حارس شمال سلفيت في الضفة الغربية برفقة قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وأضافت القناة أن المقتحمين يقومون بتأدية طقوسهم التلمودية داخل المقامات الإسلامية في البلدة.
 
gnews

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