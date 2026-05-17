مستوطنون يقتحمون بلدة في رام الله ويؤدون طقوسًا عند مدخلها

08:53 ص

الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون، صباح الأحد، بلدة سنجل شمال شرق رام الله، وأدوا طقوسا تلمودية عند مدخلها.





وأفادت مصادر فلسطينية، بأن مجموعة من المستوطنين اقتحموا حي المزيرعة قرب منازل الأهالي عند مدخل البلدة، وأدوا طقوسا تلمودية.





