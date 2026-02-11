مستوطنون يقتحمون محطة بئر جبع جنوب جنين

الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون، الأربعاء، محطة بئر جبع (صانور) في محافظة جنين، للمرة الثانية، بهدف الاستحواذ على المياه وحرمان الفلسطينيين القاطنين في المنطقة من مصادرهم المائية.

اضافة اعلان