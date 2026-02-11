الأربعاء 2026-02-11 10:16 م

مستوطنون يقتحمون محطة بئر جبع جنوب جنين

مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة
ارشيفية
 
الأربعاء، 11-02-2026 09:56 م

الوكيل الإخباري-   اقتحم مستوطنون، الأربعاء، محطة بئر جبع (صانور) في محافظة جنين، للمرة الثانية، بهدف الاستحواذ على المياه وحرمان الفلسطينيين القاطنين في المنطقة من مصادرهم المائية.

وأفادت سلطة المياه، في بيان لها، بأن هذا الاقتحام يأتي في ظل تصاعد الاعتداءات المتكررة التي باتت تستهدف مرافق المياه في محافظات مختلفة، الأمر الذي يشكل تهديدا مباشرا لأمن وسلامة الطواقم الفنية، ويعرض استمرارية الخدمات الأساسية لمخاطر جدية.

 
 


