مستوطنون يقتلعون شتلات زيتون بمسافر يطا جنوب الخليل

تغطية صحفية: مستوطنون يقتلعون أكثر من 30 شتلة زيتون من أرض المزارع خضر عطية في منطقة أم نير بمسافر يطا جنوب الخليل. pic.twitter.com/Iy9dN1w7tL— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 18, 2024
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