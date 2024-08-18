مستوطنون يقتلعون شتلات زيتون بمسافر يطا جنوب الخليل

الوكيل الإخباري- أظهر مقطع فيديو، نشرته وسائل إعلام فلسطينية، قيام مستوطنين متطرفين باقتلاع أكثر من 30 شتلة زيتون من أرض المزارع خضر عطية بقرية مسافر يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

تغطية صحفية: مستوطنون يقتلعون أكثر من 30 شتلة زيتون من أرض المزارع خضر عطية في منطقة أم نير بمسافر يطا جنوب الخليل. pic.twitter.com/Iy9dN1w7tL August 18, 2024