مستوطنون يقتلعون 100 شجرة زيتون ويسرقون أدوات زراعية غرب سلفيت

وأفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين اقتحموا منطقة "أبو العلا" في حارس، وقاموا باقتلاع وتقطيع أشجار زيتون على مساحة 20 دونما، تعود ملكيتها لفلسطيني، وسرقة أدوات زراعية تشمل خزانات مياه.
يشار إلى أن هذه المنطقة تتعرض لاعتداءات مستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، بهدف السيطرة عليها، لصالح التوسع الاستيطاني.
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