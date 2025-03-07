 
الجمعة 2025-03-07 02:01 ص
 

مستوطنون يقتلعون 100 شجرة زيتون ويسرقون أدوات زراعية غرب سلفيت

مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
 
الجمعة، 07-03-2025 01:10 ص
الوكيل الإخباري-   اقتلع مستوطنون، الخميس، نحو 100 شجرة زيتون في قرية حارس غرب سلفيت.اضافة اعلان


وأفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين اقتحموا منطقة "أبو العلا" في حارس، وقاموا باقتلاع وتقطيع أشجار زيتون على مساحة 20 دونما، تعود ملكيتها لفلسطيني، وسرقة أدوات زراعية تشمل خزانات مياه.

يشار إلى أن هذه المنطقة تتعرض لاعتداءات مستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، بهدف السيطرة عليها، لصالح التوسع الاستيطاني.
 
 
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