مستوطنون يقتلعون 200 شجرة زيتون في ترمسعيا شمال رام الله

وأفادت مصادر محلية، بأن مستعمرون تسللوا لمنطقة السهل في البلدة واقتلعوا 200 شجرة زيتون.
وأسفرت اعتداءات المستعمرين العام الماضي عن استشهاد 14 مواطناً فلسطينياً، كما تسببوا بإشعال 434 حريقاً في ممتلكات وحقول المواطنين الفلسطينيين، تركزت في محافظات رام الله بواقع 181 حريقاً وفي نابلس بـ 79 حريقاً، ثم الخليل بـ 42 حريقاً وطولكرم بـ 26 حريقاً، تضاف إلى 892 عملية اعتداء تسببت باقتلاع وتضرر وتخريب وتسميم ما مجموعه 35273 شجرة منها 26988 من أشجار الزيتون، كان لمحافظات رام الله وبيت لحم ونابلس والخليل وسلفيت النصيب الأكبر منها.
