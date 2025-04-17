الخميس 2025-04-17 10:09 م
 

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة شمال شرق رام الله

مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
 
الخميس، 17-04-2025 08:26 م
الوكيل الإخباري-   شرع مستوطنون بإقامة بؤرة استيطانية جديدة، على أراضي بلدة ترمسعيا، شمال شرق رام الله.اضافة اعلان


وأفادت مصادر فلسطينية، بأن عددا من المستوطنين نصبوا خيمة على الأطراف الشرقية لبلدة ترمسعيا، وأحضروا قطيعا من الماشية، تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقا للمصادر، فإن البؤرة الجديدة تقع بمحاذاة منازل الفلسطينيين وبجوار أراضيهم الزراعية.
 
gnews

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مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

فلسطين مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة شمال شرق رام الله



 
 





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