مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة شمال شرق رام الله

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن عددا من المستوطنين نصبوا خيمة على الأطراف الشرقية لبلدة ترمسعيا، وأحضروا قطيعا من الماشية، تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ووفقا للمصادر، فإن البؤرة الجديدة تقع بمحاذاة منازل الفلسطينيين وبجوار أراضيهم الزراعية.
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