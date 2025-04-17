مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة شمال شرق رام الله

08:26 م

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الوكيل الإخباري- شرع مستوطنون بإقامة بؤرة استيطانية جديدة، على أراضي بلدة ترمسعيا، شمال شرق رام الله. اضافة اعلان





وأفادت مصادر فلسطينية، بأن عددا من المستوطنين نصبوا خيمة على الأطراف الشرقية لبلدة ترمسعيا، وأحضروا قطيعا من الماشية، تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.



ووفقا للمصادر، فإن البؤرة الجديدة تقع بمحاذاة منازل الفلسطينيين وبجوار أراضيهم الزراعية.