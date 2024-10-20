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مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين شرق الخليل

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 20-10-2024 11:10 ص
الوكيل الإخباري-  أقام مستوطنون ، اليوم الاحد، بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين شرق الخليل، جنوب الضفة الغربية.اضافة اعلان


وقال رئيس مجلس قروي بيرين فريد برقان، إن مجموعة مستوطنين مسلحين من مستوطنات "سوسيا، وبني حيفر، وكريات أربع"، نصبوا كرفانا وخيمة كبيرة تزيد مساحتها على 300 متر مربع، ورفعوا أعلام دولة الاحتلال، على أراضي الفلسطينيين في منطقة "خلة الفرن" التابعة لقرية بيرين.

وأضاف أن المستوطين قاموا بحماية قوات الاحتلال بنقل أعداد كبيرة من الأغنام إلى الخيمة، معربا عن تخوفه من ان تكون هذه الخطوة مقدمة للاستيلاء على تلك المنطقة وتحويلها الى مزارع للمستوطنين .

وأوضح أن هذا الاعتداء يأتي ضمن محاولات قوات الاحتلال والمستوطنون المستمرة للسيطرة والاستيلاء على مساحات كبيرة من أراضي القرية، لصالح التوسع الاستيطاني، وبناء بؤر استيطانية جديدة، وإنشاء شبكة من الطرق لربط تلك البؤر والمستوطنات بعضها البعض.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن المستوطنين أقاموا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، نحو 29 بؤرة استيطانية تركزت في محافظة الخليل 8 بؤر، ورام الله 6 بؤر، وبيت لحم 4 بؤر، و3 في نابلس، إضافة إلى شق 7 طرق لتسهيل تحرك المستوطنين وربط البؤر بمستوطنات قائمة.

وفا
 
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