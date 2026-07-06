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مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية قرب جبع شمال شرق القدس

مستوطنات صهيونية في الضفة الغربية
تعبيرية
 
الإثنين، 06-07-2026 11:50 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت محافظة القدس بأن مستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية رعوية جديدة بالقرب من تجمع معازي جبع البدوي شمال مدينة القدس المحتلة، في إطار التوسع المتسارع للبؤر الرعوية التي تشكل إحدى أبرز أدوات المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في محافظة القدس، والهادفة إلى فرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية وعزل التجمعات البدوية وتهيئة الظروف لتهجيرها قسرًا.

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وأوضحت المحافظة، أن عدد البؤر الاستيطانية في محافظة القدس بلغ نحو 23 بؤرة، تتركز غالبيتها في الحزامين الشرقي والشمالي للمحافظة، مقابل وجود 37 تجمعًا بدويًا يقطنها أكثر من 7,000 فلسطيني، تواجه جميعها ضغوطًا متصاعدة تستهدف وجودها واستمراريتها.

 
 


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مستوطنات صهيونية في الضفة الغربية

فلسطين مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية قرب جبع شمال شرق القدس



 
 






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