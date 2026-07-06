مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية قرب جبع شمال شرق القدس

وأوضحت المحافظة، أن عدد البؤر الاستيطانية في محافظة القدس بلغ نحو 23 بؤرة، تتركز غالبيتها في الحزامين الشرقي والشمالي للمحافظة، مقابل وجود 37 تجمعًا بدويًا يقطنها أكثر من 7,000 فلسطيني، تواجه جميعها ضغوطًا متصاعدة تستهدف وجودها واستمراريتها.
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