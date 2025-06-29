الأحد 2025-06-29 06:03 م
 

مستوطنون ينفذون اقتحامات واعتداءات في الضفة والقدس

مستوطنون ينفذون اقتحامات واعتداءات في الضفة والقدس
مستوطنون ينفذون اقتحامات واعتداءات في الضفة والقدس
 
الأحد، 29-06-2025 05:35 م

الوكيل الإخباري-   نفذ مستوطنون اليوم الأحد، اقتحامات واعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، فما طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي، بوقف جرائم المستوطنين بحق الفلسطينيين.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، إن 180 مستوطنا اقتحموا تحت حماية قوات الاحتلال، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية.


فيما استولى مستوطنون على مزيد من أراضي الفلسطينيين في قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل.

 
gnews

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