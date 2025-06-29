مستوطنون ينفذون اقتحامات واعتداءات في الضفة والقدس

الوكيل الإخباري- نفذ مستوطنون اليوم الأحد، اقتحامات واعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، فما طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي، بوقف جرائم المستوطنين بحق الفلسطينيين.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، إن 180 مستوطنا اقتحموا تحت حماية قوات الاحتلال، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية.