الإثنين 2025-07-28 07:46 ص
 

مستوطنون يهاجمون بلدة الطيبة شرق رام الله ويحرقون مركبتين

مركبتان تعرضتا للحرق من قبل مستوطنين في بلدة الطيبة
مركبتان تعرضتا للحرق من قبل مستوطنين في بلدة الطيبة
 
الإثنين، 28-07-2025 07:05 ص
الوكيل الإخباري-   هاجم مستوطنون، فجر الاثنين، بلدة الطيبة شرق رام الله، وأحرقوا مركبتين، وخطوا شعارات عنصرية على الجدران.اضافة اعلان


وأفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين تسللوا إلى البلدة فجر الاثنين، وهاجموا منازل فلسطينيين، وأضرموا النار في مركبتين، ما أدى إلى احتراقها بالكامل، كما خطوا شعارات عنصرية على الجدار الخارجي لأحد المنازل.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال بعدة آليات عسكرية اقتحمت البلدة عقب الهجوم.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية تنعى الطالب عبدالله العلاونة

سبائك ذهب

أسواق ومال انخفاض أسعار الذهب عالميا

أثناء انبعاث دخان من طائرة في أمريكا

منوعات بالفيديو.. ركاب يهربون من طائرة إثر إنبعاث دخان في مطار دنفر الأمريكي

الاعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

مركبتان تعرضتا للحرق من قبل مستوطنين في بلدة الطيبة

فلسطين مستوطنون يهاجمون بلدة الطيبة شرق رام الله ويحرقون مركبتين

تعبيرية

الطقس الأرصاد تكشف موعد انحسار الكتلة الهوائية الحارة التي تؤثر على الأردن

ارشيفية

عربي ودولي 4 انفجارات متتالية تهز العاصمة السورية دمشق

تعبيرية

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين - تحذيرات



 
 





الأكثر مشاهدة