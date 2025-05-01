مستوطنون يهاجمون فلسطينيين جنوب الخليل

08:07 م

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الوكيل الإخباري- أفادت مصادر للجزيرة بمهاجمة مستوطنين لفلسطينيين بمنطقة أم نير في مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية. اضافة اعلان





وبالتوازي مع الإبادة الجماعية في غزة، صعّد المستوطنون والجيش الإسرائيلي اعتداءاتهم بالضفة، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 956 فلسطينيا وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.