مستوطنون يهاجمون قرية شرق رام الله

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الوكيل الإخباري- هاجم مستوطنون، صباح الاثنين، قرية برقا شرق مدينة رام الله، وحاولوا سرقة عدد من الأغنام. اضافة اعلان



وأفادت مصادر فلسطينية، بأن عددا من المستوطنين هاجموا أطراف القرية، وداهموا حظيرة أغنام وحاولوا سرقتها، قبل أن يتصدى لهم الأهالي، ويمنعوهم من ذلك.





