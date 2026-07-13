مستوطنون يهاجمون قرية شرق رام الله

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن عددا من المستوطنين هاجموا أطراف القرية، وداهموا حظيرة أغنام وحاولوا سرقتها، قبل أن يتصدى لهم الأهالي، ويمنعوهم من ذلك.
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