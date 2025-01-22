مستوطنون يهاجمون مركبات فلسطينيين جنوب نابلس

10:18 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/717853 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- هاجم مستوطنون، مساء الأربعاء مركبات الفلسطينيين شمال قرية مادما جنوب مدينة نابلس. اضافة اعلان





وأفادت مصادر فلسطينية، بأن مجموعة من المستوطنين، اقتحمت منطقة أعلى الجسر شمال قرية مادما، وأغلقت الشارع الالتفافي هناك، وهاجمت مركبات الفلسطينيين، ولم يبلغ عن إصابات.