 
الأربعاء 2025-01-22 11:00 م
 

مستوطنون يهاجمون مركبات فلسطينيين جنوب نابلس

مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
الأربعاء، 22-01-2025 10:18 م
الوكيل الإخباري-   هاجم مستوطنون، مساء الأربعاء مركبات الفلسطينيين شمال قرية مادما جنوب مدينة نابلس.اضافة اعلان


وأفادت مصادر فلسطينية، بأن مجموعة من المستوطنين، اقتحمت منطقة أعلى الجسر شمال قرية مادما، وأغلقت الشارع الالتفافي هناك، وهاجمت مركبات الفلسطينيين، ولم يبلغ عن إصابات.
 
gnews

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