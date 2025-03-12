 
الأربعاء 2025-03-12 02:52 ص
 

مستوطنون يهاجمون مركبات فلسطينيين جنوب نابلس

مستوطنون
مستوطنون
 
الأربعاء، 12-03-2025 01:35 ص
الوكيل الإخباري-   هاجم مستوطنون، مساء الثلاثاء، مركبات فلسطينيين قرب قرية بورين، جنوب نابلس.اضافة اعلان


وأفادت مصادر فلسطينية، بأن عشرات المستوطنين هاجموا مركبات فلسطينيين قرب مدخل القرية، ورشوا غاز الفلفل داخلها، دون أن يبلغ عن إصابات.
 
 
gnews

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