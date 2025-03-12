مستوطنون يهاجمون مركبات فلسطينيين جنوب نابلس

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن عشرات المستوطنين هاجموا مركبات فلسطينيين قرب مدخل القرية، ورشوا غاز الفلفل داخلها، دون أن يبلغ عن إصابات.
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