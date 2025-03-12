مستوطنون يهاجمون مركبات فلسطينيين جنوب نابلس

01:35 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/723623 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- هاجم مستوطنون، مساء الثلاثاء، مركبات فلسطينيين قرب قرية بورين، جنوب نابلس. اضافة اعلان





وأفادت مصادر فلسطينية، بأن عشرات المستوطنين هاجموا مركبات فلسطينيين قرب مدخل القرية، ورشوا غاز الفلفل داخلها، دون أن يبلغ عن إصابات.