مستوطنون يهاجمون مزارعين ومركبات في رام الله

وأفاد رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت بالحجارة مزارعين ومركبات عند المدخل الغربي للقرية، على الطريق المؤدية إلى قرية أبو فلاح المجاورة، دون أن يبلغ عن إصابات.
وأضاف أبو عليا أن قوات الاحتلال كانت قد هاجمت صباح السبت تجمعا بدويا في الجهة الجنوبية من القرية، واحتجزت عددا من سكانه ونكلت بهم ودققت في هوياتهم، وهددتهم في حال خروجهم من محيط خيامهم أو الاقتراب من البؤرة الاستعمارية القريبة المقامة على أراضي القرية.
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