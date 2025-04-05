الأحد 2025-04-06 12:39 ص
 

مستوطنون يهاجمون مزارعين ومركبات في رام الله

مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
 
السبت، 05-04-2025 09:13 م
الوكيل الإخباري-   هاجم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، مزارعين ومركبات قرب قرية المغير، شمال شرق رام الله.اضافة اعلان


وأفاد رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت بالحجارة مزارعين ومركبات عند المدخل الغربي للقرية، على الطريق المؤدية إلى قرية أبو فلاح المجاورة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضاف أبو عليا أن قوات الاحتلال كانت قد هاجمت صباح السبت تجمعا بدويا في الجهة الجنوبية من القرية، واحتجزت عددا من سكانه ونكلت بهم ودققت في هوياتهم، وهددتهم في حال خروجهم من محيط خيامهم أو الاقتراب من البؤرة الاستعمارية القريبة المقامة على أراضي القرية.
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

عربي ودولي ستارمر وماكرون يناقشان الرسوم الجمركية الأمريكية ويحذران من تبعاتها

علم مصر

عربي ودولي مصر تظفر برئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسط

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي

عربي ودولي زيلنسكي يرحب بالتقدم الملموس بشأن نشر قوة أوروبية في أوكرانيا

نتنياهو وترامب

عربي ودولي مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء سيناقش مع ترمب التهديد الإيراني

ارشيفية

فلسطين اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال شمال الضفة

ارشيفية

عربي ودولي احتجاجات واسعة في إسرائيل ضد الحكومة.. وعائلات الأسرى تناشد ترامب

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

عربي ودولي العراق.. السوداني يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية

رئيس الشاباك رونين بار

فلسطين الاعلام العبري: التسريبات توقفت منذ إخراج بار من مفاوضات الأسرى



 
 





الأكثر مشاهدة