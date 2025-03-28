مستوطنون يهاجمون مصلين داخل مسجد شرق نابلس

وذكرت مصادر فلسطينية، بأن مستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجموا مصلين داخل مسجد بيت الشيخ في خربة طانا، واعتدوا عليهم وسط إطلاق لقنابل الصوت والغاز السام، والاستيلاء على بطاقات الفلسطينيين، قبل إخلاء سبيلهم.
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