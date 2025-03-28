مستوطنون يهاجمون مصلين داخل مسجد شرق نابلس

10:30 م

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الوكيل الإخباري- هاجم مستوطنون مساء الجمعة، مصلين داخل مسجد خربة طانا التابعة لأراضي بيت فوريك شرق نابلس. اضافة اعلان





وذكرت مصادر فلسطينية، بأن مستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجموا مصلين داخل مسجد بيت الشيخ في خربة طانا، واعتدوا عليهم وسط إطلاق لقنابل الصوت والغاز السام، والاستيلاء على بطاقات الفلسطينيين، قبل إخلاء سبيلهم.