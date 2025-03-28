السبت 2025-03-29 12:22 ص
 

مستوطنون يهاجمون مصلين داخل مسجد شرق نابلس

مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
 
الجمعة، 28-03-2025 10:30 م
الوكيل الإخباري-   هاجم مستوطنون مساء الجمعة، مصلين داخل مسجد خربة طانا التابعة لأراضي بيت فوريك شرق نابلس.اضافة اعلان


وذكرت مصادر فلسطينية، بأن مستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجموا مصلين داخل مسجد بيت الشيخ في خربة طانا، واعتدوا عليهم وسط إطلاق لقنابل الصوت والغاز السام، والاستيلاء على بطاقات الفلسطينيين، قبل إخلاء سبيلهم.
 
gnews

أحدث الأخبار

بلدية الرصيفة

أخبار محلية بلدية الرصيفة تعد خطة عمل موسعة خلال عطلة عيد الفطر

ارشيفية

فلسطين الاحتلال ينسف مباني سكنية في بيت لاهيا

تعبيرية

أسواق ومال انخفاض الأسهم الأميركية بشكل حاد

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي الذهب يحلق..تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي المناصير والغنيمات

تعبيرية

عربي ودولي موعد عيد الفطر.. السعودية تتحرى الهلال والفلك يقول كلمته

تعبيرية

عربي ودولي مركز البحوث المصري يحدد موعد عيد الفطر

ارشيفية

عربي ودولي وسائل إعلام تابعة حوثية: عدوان أميركي على مديريتي سنحان وسحار



 
 





الأكثر مشاهدة