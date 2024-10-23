مستوطنون يهدمون 15 منزلا شرقي مدينة الخليل ويستولون على محتوياتها

وأضاف الإعلام الفلسطيني نقلا عن شهود عيان أن المستوطنين استولوا على محتويات المنازل التي هدموها وأتلفوها بالكامل، بعد أن أجبروا أصحابها على الرحيل عنها قسرا قبل يومين.
وأشار ذات المتحدث إلى أن عدد المنازل التي وجدوها مهدومة بشكل كامل تزيد عن 15 مسكنا ومنشأة، وأنهم لم يعلموا بعملية الهدم التي رجح أنها وقعت خلال اليومين الماضيين، إلا بعد أن تمكن أحد الأهالي من الوصول إلى المنطقة، لتفقد مساكنهم وحاجياتهم التي رحلوا عنها قسرا بسبب تصاعد اعتداءات المستوطنين بحقهم.
ووفقا له استولى المستوطنون على محتويات المنازل من ملابس وأثاث ونوافذ وأبواب، بالإضافة إلى الاستيلاء على ما يزيد على 20 وحدة للطاقة الشمسية وبطارياتها باهظة التكلفة وتدميرها.
وكانت 15 عائلة تسكن الخربة قد أجبرت على ترك مساكنها والرحيل قسرا عنها، تحت تهديد المستوطنين واعتداءاتهم المستمرة التي طالت ممتلكاتهم وشملت تدمير منازلهم، وسرقة أعداد كبيرة من أغنامهم، واستهداف حياتهم وحياة أطفالهم ونسائهم، وتهديدهم إما بالقتل أو الرحيل.
وفا
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