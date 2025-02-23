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مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الاقصى

أرشيفية من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال
مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الاقصى
الأحد، 23-02-2025 02:16 م

الوكيل الإخباري-   اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفادت دائرة الاوقاف الاسلامية بالقدس في بيان بأن مئات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

 
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