مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الاقصى

الوكيل الإخباري- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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