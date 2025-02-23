مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الاقصى

وأفادت دائرة الاوقاف الاسلامية بالقدس في بيان بأن مئات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.
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