مسيّرات إسرائيلية تستهدف مخيم النصيرات

ويبدو أن القصف استهدف هدفا بالقرب من منطقة الجسر على شارع الرشيد شمال غربي المخيم، فيما لم ترد بعد أنباء عن ارتقاء شهداء أو وجود مصابين.
كما أطلقت دبابات إسرائيلية نيرانا تحذيرية من محور فيلادلفيا صوب فلسطينيين في المناطق الجنوبية بمدينة رفح على الحدود مع مصر.
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