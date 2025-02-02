مسيّرات إسرائيلية تستهدف مخيم النصيرات

الوكيل الإخباري- قصفت طائرات مسيرة إسرائيلية اليوم الأحد هدفا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس".



ويبدو أن القصف استهدف هدفا بالقرب من منطقة الجسر على شارع الرشيد شمال غربي المخيم، فيما لم ترد بعد أنباء عن ارتقاء شهداء أو وجود مصابين.

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كما أطلقت دبابات إسرائيلية نيرانا تحذيرية من محور فيلادلفيا صوب فلسطينيين في المناطق الجنوبية بمدينة رفح على الحدود مع مصر.