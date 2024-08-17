مسيّرات الاحتلال تستهدف منازل في غزة وقصف مكثف وسط القطاع

الوكيل الإخباري- استشهد وأصيب عدد من النازحين الفلسطينيين جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق وسط قطاع غزة، كما تعرضت منازل في مدينة غزة لهجمات بالمسيّرات الإسرائيلية.



وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 10 أشخاص وإصابة آخرين معظمهم أطفال في قصف إسرائيلي لمستودع في منطقة الزوايدة وسط القطاع فجر اليوم السبت.



وأضاف مراسل الجزيرة أن الضحايا نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، وأن بعض الجرحى في حالة خطيرة.



وقالت مصادر طبية للجزيرة إن عدد الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية على المناطق السكنية في قطاع غزة ارتفع إلى 26 شهيدا منذ فجر أمس الجمعة.



ونقل مراسل الجزيرة عن مصادر في الدفاع المدني أن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلا لعائلة حسين في محيط مسجد الفاروق بحي الزيتون في مدينة غزة.



وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع محمود بصل باستشهاد 3 فلسطينيين آخرين في قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين بحي تل الهوى جنوبي مدينة غزة.



وقال بصل إن مسيّرة إسرائيلية استهدفت أيضا شقة سكنية في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، دون وقوع إصابات.



ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصدر طبي أن فلسطينيين استشهدا في قصف شنته مسيّرة إسرائيلية على شقة سكنية بحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.



في الوقت نفسه، كثفت قوات الاحتلال قصفها المدفعي على المناطق الشرقية بمدينة دير البلح ومخيم البريج وسط قطاع غزة، حيث أُجبرت عائلات فلسطينية على النزوح مجددا إثر إنذارات إسرائيلية جديدة.