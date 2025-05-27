الثلاثاء 2025-05-27 09:44 ص
 

مسيّرات للاحتلال تطلق النار شرق غزة

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 27-05-2025 07:17 ص

الوكيل الإخباري- قالت مصادر فلسطينية إن طائرات مسيّرة إسرائيلية من طراز "كواد كابتر" أطلقت النار صباح اليوم الثلاثاء شرقي مدينة غزة.

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يأتي ذلك وسط قصف جوي ومدفعي على المناطق الشرقية لمدينة غزة.

 
gnews

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