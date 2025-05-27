مسيّرات للاحتلال تطلق النار شرق غزة

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الوكيل الإخباري- قالت مصادر فلسطينية إن طائرات مسيّرة إسرائيلية من طراز "كواد كابتر" أطلقت النار صباح اليوم الثلاثاء شرقي مدينة غزة.

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