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مسيرة حاشدة في دبلن بمشاركة الآلاف دعما لفلسطين

مظاهرة داعمة لفلسطين في العاصمة الإيرلندية دبلن
مظاهرة داعمة لفلسطين في العاصمة الإيرلندية دبلن
الأحد، 10-11-2024 08:25 ص
الوكيل الإخباري-   شهدت العاصمة الإيرلندية دبلن، أمس السبت، مسيرة حاشدة تضامنا مع فلسطين، وذلك بالتزامن مع مرور 400 يوم على حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.اضافة اعلان


وفي إطار المسيرة التي دعت إليها جمعية التضامن الإيرلندية الفلسطينية، احتشد آلاف المشاركين في حديقة "الذكرى" وسط المدينة، وساروا مشيا على الأقدام حتى أمام مبنى البرلمان.

وردد المتظاهرون هتافات تنادي بوقف الحرب على غزة، وبالعدالة من أجل فلسطين، مطالبين الحكومة الإيرلندية بالمزيد من "المواقف القوية" الداعمة لفلسطين.

كما رفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل "غزة متعطشة للعدالة" و"فلسطين حرة" و"أوقفوا إطلاق النار الآن".

وفي محاولة للفت الأنظار إلى القتلى من الأطفال والرضع في غزة، حمل المتظاهرون مجسمات أطفال ملفوفة بالأقمشة البيضاء، تنديدا باستشهادهم على يد الجيش الإسرائيلي.

الأناضول 
 
gnews

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فلسطين مسيرة حاشدة في دبلن بمشاركة الآلاف دعما لفلسطين

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