مشاهد من الدمار الذي ألحقه الاحتلال بأقدم وأكبر مسجد في غزة - فيديو

شاهد | الدمار الذي أحدثه الاحتلال بأقدم وأكبر مساجد غزة المسجد العمري #فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/DHbk1fP9yJ— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 3, 2025
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