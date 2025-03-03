مشاهد من الدمار الذي ألحقه الاحتلال بأقدم وأكبر مسجد في غزة - فيديو

الوكيل الإخباري- أظهرت مشاهد بثها ناشطون الدمار الذي أحدثه الاحتلال بالمسجد العمري أقدم وأكبر مساجد غزة، جراء حرب الإبادة التي شنها على القطاع واستمرت نحو 16 شهرا.

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والمسجد العمري الكبير من أقدم المساجد وأعرقها في قطاع غزة، وأسس في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، كما يعد ثالث أكبر مسجد في فلسطين بعد المسجد الأقصى ومسجد أحمد باشا.

وتاليا المشاهد التي وثقها ناشطون: