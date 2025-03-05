 
الأربعاء 2025-03-05 11:37 م
 

مشاورات مغلقة لمجلس الأمن بشأن المساعدات الى غزة

مجلس الأمن
مجلس الأمن
 
الأربعاء، 05-03-2025 10:45 م

الوكيل الإخباري-   عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، مشاورات مغلقة، بشأن الشرق الأوسطـ واستمع المجلس إلى إحاطة من منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، عبر تقنية الفيديو.

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وأشارت كاغ إلى إعلان إسرائيل تعليق المساعدات الإنسانية إلى غزة يوم الأحد 2 آذار، في انتظار مزيد من المناقشات حول المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار.


وأضافت أن الأمين العام حث الأطراف على الوفاء بالتزاماتها وتنفيذها بالكامل، وحث الدول الأعضاء على استخدام النفوذ الذي لديها لدعم ذلك.


وفي السياق، قال الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة، سيتفان دوجاريك إن احاطة كاغ هي آخر إحاطة لها أمام المجلس بصفتها منسقة الشؤون الإنسانية، كونها ستعمل الآن فقط كمنسقة أممية خاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط.

 
 
gnews

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