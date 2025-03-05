مشاورات مغلقة لمجلس الأمن بشأن المساعدات الى غزة

وأشارت كاغ إلى إعلان إسرائيل تعليق المساعدات الإنسانية إلى غزة يوم الأحد 2 آذار، في انتظار مزيد من المناقشات حول المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضافت أن الأمين العام حث الأطراف على الوفاء بالتزاماتها وتنفيذها بالكامل، وحث الدول الأعضاء على استخدام النفوذ الذي لديها لدعم ذلك.
وفي السياق، قال الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة، سيتفان دوجاريك إن احاطة كاغ هي آخر إحاطة لها أمام المجلس بصفتها منسقة الشؤون الإنسانية، كونها ستعمل الآن فقط كمنسقة أممية خاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط.
-
أخبار متعلقة
-
80 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
-
اليونيسف تحذر من منع دخول المساعدات إلى غزة وعواقبه على خدمات الرعاية الصحية
-
بريطانيا تدعو إسرائيل إلى رفع القيود عن المساعدات الإنسانية لغزة
-
الاحتلال يخطر بهدم 17 منزلا في مخيم نور شمس شرق طولكرم
-
نتنياهو ينتقد تحقيق الشاباك بشأن 7 أكتوبر وأزمة الثقة تتصاعد
-
آليات جيش الاحتلال تقتحم نابلس وبيت لحم
-
الاحتلال يصدر قرارا بإخلاء مبنى تاريخي في القدس
-
قوات الاحتلال تقتحم بلدة سعير بالخليل وبلدة تقوع في بيت لحم