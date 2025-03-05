مشاورات مغلقة لمجلس الأمن بشأن المساعدات الى غزة

الوكيل الإخباري- عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، مشاورات مغلقة، بشأن الشرق الأوسطـ واستمع المجلس إلى إحاطة من منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، عبر تقنية الفيديو.

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وأشارت كاغ إلى إعلان إسرائيل تعليق المساعدات الإنسانية إلى غزة يوم الأحد 2 آذار، في انتظار مزيد من المناقشات حول المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار.



وأضافت أن الأمين العام حث الأطراف على الوفاء بالتزاماتها وتنفيذها بالكامل، وحث الدول الأعضاء على استخدام النفوذ الذي لديها لدعم ذلك.