مشروع قرار فلسطيني جديد في الأمم المتحدة

وقال المراسل إن مشروع القرار الفلسطيني يطالب بوضع آلية للتعويض عن الأضرار التي ترتكبها إسرائيل بالأرض المحتلة.
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