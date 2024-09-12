مشروع قرار فلسطيني جديد في الأمم المتحدة

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الوكيل الإخباري- تحدث مراسل الجزيرة عن مشروع قرار فلسطيني في الأمم المتحدة يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني بالأراضي المحتلة.

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