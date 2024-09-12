 
الخميس 2024-09-12 09:18 ص
 
 

مشروع قرار فلسطيني جديد في الأمم المتحدة

علم فلسطين في الأمم المتحدة
علم فلسطين في الأمم المتحدة
الخميس، 12-09-2024 07:38 ص

الوكيل الإخباري- تحدث مراسل الجزيرة عن مشروع قرار فلسطيني في الأمم المتحدة يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني بالأراضي المحتلة.

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وقال المراسل إن مشروع القرار الفلسطيني يطالب بوضع آلية للتعويض عن الأضرار التي ترتكبها إسرائيل بالأرض المحتلة.

 
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