مصابون إثر قصف إسرائيلي على شمال مخيم النصيرات

وتعرّض المخيم لعمليات قصف جوي ومدفعي من قوات الاحتلال خلال عدوانها على القطاع بعد بدء "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. ودارت فيه اشتباكات عنيفة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، في ظل حصار مشدد عليه وارتقاء شهداء كثر.
-
أخبار متعلقة
-
أنباء عن شهداء بعد اقتحام الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين
-
مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى
-
الاحتلال يهدم منزلا وغرفتين زراعيتين في بيت عوا غرب الخليل
-
هيئة الأسرى: مرض السكابيوس يهدد حياة المعتقلين الأشبال في سجن عوفر
-
استشهاد طفل وإصابة شاب برصاص الاحتلال شمال القدس
-
الاحتلال يداهم قلقيلية ويعتقل 13 مواطناً بينهم امرأة
-
توقف محطة الصرف الصحي المركزية وسط قطاع غزة
-
رويترز: ألمانيا علقت تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل