 
الخميس 2024-09-19 12:55 م
 
 

مصابون إثر قصف إسرائيلي على شمال مخيم النصيرات

غزة
غزة
الخميس، 19-09-2024 11:55 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد مراسل الجزيرة بوقوع مصابين إثر قصف إسرائيلي على شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.اضافة اعلان


وتعرّض المخيم لعمليات قصف جوي ومدفعي من قوات الاحتلال خلال عدوانها على القطاع بعد بدء "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. ودارت فيه اشتباكات عنيفة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، في ظل حصار مشدد عليه وارتقاء شهداء كثر.
 
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