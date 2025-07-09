الأربعاء 2025-07-09 08:50 م
 

مصابون ومفقودون في غارات على منازل بحي التفاح

غزة
غزة
 
الأربعاء، 09-07-2025 07:20 م
الوكيل الإخباري-   أفاد مراسل الجزيرة بوقوع مصابين ومفقودين في غارات إسرائيلية على منازل بحي التفاح شرقي مدينة غزة.اضافة اعلان


واستشهد 39 فلسطينيا بينهم أطفال، منذ فجر الأربعاء، بغارات إسرائيلية على قطاع غزة، وذلك ضمن الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال منذ أكثر من 21 شهرا في قطاع غزة.
 
 
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