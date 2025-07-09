مصابون ومفقودون في غارات على منازل بحي التفاح

واستشهد 39 فلسطينيا بينهم أطفال، منذ فجر الأربعاء، بغارات إسرائيلية على قطاع غزة، وذلك ضمن الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال منذ أكثر من 21 شهرا في قطاع غزة.
-
أخبار متعلقة
-
جيش الاحتلال يعلن توافر الظروف للمضي في اتفاق حول الأسرى بغزة
-
الدفاع المدني بغزة: كثافة القصف تمنع طواقمنا من إنقاذ مفقودين
-
عاجل القسام تعلن تنفيذ ثلاث عمليات خلال الأيام الماضية
-
مستوطنون ينصبون خياما في أراضي بيت أمرين شمال غرب نابلس
-
"العفو الدولية" تحذر الدول من التورط في جرائم ترحيل الفلسطينيين
-
ساعر: يمكن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة ومبادلة الأسرى
-
الاحتلال يعتقل 40 فلسطينيا في الضفة والقدس
-
شهيد في نابلس متأثرًا بجراحه والاحتلال يعتقل 30 فلسطينيًا بالضفة