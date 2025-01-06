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مصادر أمنية إسرائيلية: ما يحدث في الضفة مشابه لغزة

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي
الإثنين، 06-01-2025 09:37 م
الوكيل الإخباري-   قالت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية تأكيدهم أن ما يحدث في الضفة مشابه لغزة وهو عدد عمليات قليل لكنها أكثر خطورة ودقة.اضافة اعلان


وبموازاة حرب الإبادة التي يرتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعَّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، ما أسفر عن استشهاد 838 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و700 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 10 آلاف فلسطيني، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
 
gnews

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