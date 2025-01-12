مصادر أميركية: هناك تحول بمفاوضات صفقة التبادل

في الوقت نفسه، ذكرت الصحيفة أن أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل مستبعدون تماما من المفاوضات.
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