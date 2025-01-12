مصادر أميركية: هناك تحول بمفاوضات صفقة التبادل

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الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مصادر في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أن هناك "تحولا في المفاوضات بشأن صفقة الرهائن"، وأن الشكوك صارت أقل، وفق تعبيرهم. اضافة اعلان





في الوقت نفسه، ذكرت الصحيفة أن أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل مستبعدون تماما من المفاوضات.