مصادر: التوصل لاتفاق لحل أزمة عدم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

وذكرت المصادر أنه تم الاتفاق على إطلاق الأسرى الفلسطينيين الذين لم يفرج عنهم سيكون يوم السبت مع تبادل متزامن للجثامين دفعة واحدة وفق الموعد المحدد.
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