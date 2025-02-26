 
الأربعاء 2025-02-26 02:07 ص
 

مصادر: التوصل لاتفاق لحل أزمة عدم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

مصادر: التوصل لاتفاق لحل أزمة عدم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين
نتنياهو
الأربعاء، 26-02-2025 01:17 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر للجزيرة بالتوصل لاتفاق بجهود الوسطاء لحل أزمة عدم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.اضافة اعلان


وذكرت المصادر أنه تم الاتفاق على إطلاق الأسرى الفلسطينيين الذين لم يفرج عنهم سيكون يوم السبت مع تبادل متزامن للجثامين دفعة واحدة وفق الموعد المحدد.
 
gnews

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