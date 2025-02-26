مصادر: التوصل لاتفاق لحل أزمة عدم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

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الوكيل الإخباري- أفادت مصادر للجزيرة بالتوصل لاتفاق بجهود الوسطاء لحل أزمة عدم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين. اضافة اعلان





وذكرت المصادر أنه تم الاتفاق على إطلاق الأسرى الفلسطينيين الذين لم يفرج عنهم سيكون يوم السبت مع تبادل متزامن للجثامين دفعة واحدة وفق الموعد المحدد.