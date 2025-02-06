مصادر: الوضع الإنساني كارثي في بلدة طمون

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الوكيل الإخباري- قالت مصادر للجزيرة إن الوضع الإنساني "كارثي" في بلدة طمون جنوب طوباس في الضفة الغربية، بسبب حصار قوات الاحتلال وعملياتها الواسعة. اضافة اعلان





وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال أعلنت فرض حظر التجوال لمدة 48 ساعة، مشيرة إلى أن عشرات العائلات المحاصرة في طمون أطلقت نداءات استغاثة.