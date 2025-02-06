مصادر: الوضع الإنساني كارثي في بلدة طمون

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال أعلنت فرض حظر التجوال لمدة 48 ساعة، مشيرة إلى أن عشرات العائلات المحاصرة في طمون أطلقت نداءات استغاثة.
-
أخبار متعلقة
-
رفض واسع لمقترح ترامب بشأن غزة
-
الاحتلال يفرض حظر تجول في طمون
-
غوتيريش: غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية
-
الأمم المتحدة: ارتفاع عدد ضحايا العدون على غزة إلى 47 ألفا و540 شهيدا
-
بن غفير: سأعود إلى الحكومة إذا تم تنفيذ خطة ترامب في غزة
-
الاحتلال يحوّل منزلين بقضاء قلقيلية لثكنة عسكرية
-
الأمم المتحدة: ترحيل السكان من الأراضي المحتلة محظور تماما
-
تشييع جثمان الشهيد أيمن ناجي في ضاحية ارتاح جنوب طولكرم