مصادر: حماس اشترطت هدوءا قبل 48 ساعة من بدء الاتفاق

وذكرت المصادر أن جهودا كبيرة بذلت من قبل الوسطاء لبدء مرحلة من الهدوء الميداني ووقف القصف قبل بدء تنفيذ الاتفاق يوم الأحد.
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