مصادر: حماس اشترطت هدوءا قبل 48 ساعة من بدء الاتفاق

الوكيل الإخباري- كشفت مصادر للجزيرة أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اشترطت هدوءا قبل 48 ساعة من بدء الاتفاق لتتمكن من تسليم الأسرى في اليوم الأول. اضافة اعلان





وذكرت المصادر أن جهودا كبيرة بذلت من قبل الوسطاء لبدء مرحلة من الهدوء الميداني ووقف القصف قبل بدء تنفيذ الاتفاق يوم الأحد.