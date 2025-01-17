 
الجمعة 2025-01-17 07:21 م
 

مصادر: حماس اشترطت هدوءا قبل 48 ساعة من بدء الاتفاق

غزة
غزة
الجمعة، 17-01-2025 05:10 م

الوكيل الإخباري-  كشفت مصادر للجزيرة أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اشترطت هدوءا قبل 48 ساعة من بدء الاتفاق لتتمكن من تسليم الأسرى في اليوم الأول.اضافة اعلان


وذكرت المصادر أن جهودا كبيرة بذلت من قبل الوسطاء لبدء مرحلة من الهدوء الميداني ووقف القصف قبل بدء تنفيذ الاتفاق يوم الأحد.

 
gnews

أحدث الأخبار

بن غفير

فلسطين بن غفير: أشعر بقلق مضاعف بعد كشف تفاصيل الصفقة

رئاسة الوزراء

أخبار محلية توضيح بخصوص الموظفين الحكوميين وتأخر صدور جداول التشكيلات

تعبيرية

فلسطين الإفراج عن 2000 أسير فلسطيني بالمرحلة الأولى من الصفقة

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب (يسار) والرئيس الصيني شي جينبينغ

عربي ودولي ترامب: أجريت مناقشة مع الرئيس الصيني حول قضايا التجارة وتيك توك

افراح آل المحارمة وال الزعبي

مناسبات افراح آل المحارمة وآل الزعبي - صور

تعبيرية

أخبار محلية أوقاف الكورة: ترميم وصيانة منازل أسر بتمويل من صندوق الزكاة

بنيامين نتنياهو

فلسطين الكابينت الإسرائيلي يضيف هدف تعزيز الأمن بالضفة لأهداف الحرب

ارشيفية

فلسطين ارتفاع عدد شهداء الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 46,876



 




الأكثر مشاهدة