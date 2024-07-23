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مصادر طبية: استشهاد 54 فلسطينيا في قصف للاحتلال منذ فجر اليوم بغزة

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الثلاثاء، 23-07-2024 09:51 م

 

الوكيل الإخباري - ذكرت مصادر طبية للجزيرة أن 54 شهيدا ارتقوا في القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم.
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