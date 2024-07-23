مصادر طبية: استشهاد 54 فلسطينيا في قصف للاحتلال منذ فجر اليوم بغزة

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697312 الوكيل الإخباري - ذكرت مصادر طبية للجزيرة أن 54 شهيدا ارتقوا في القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم. اقرأ أيضاً بايدن: انسحبت لتوحيد حزبي وهاريس مؤهلة لقيادة البلاد حزب الله يبث مشاهد جديدة عاد بها "الهدهد" من إسرائيل الجامعة العربية تدين قرار تصنيف "الأونروا" منظمة إرهابية بايدن يوجه خطابا للأمة يشرح فيه سبب انسحابه من السباق الرئاسي تفجير عبوة ناسفة بسيارة ضابط روسي في موسكو القسام: ندك قوات الاحتلال بمنطقة جحر الديك بقذائف الهاون شاهد .. هكذا قضى أهالي خان يونس ليلتهم الماضية بسبب قصف الاحتلال الاتحاد البرلماني العربي يدين قصف الاحتلال لمدارس تأوي نازحين 5 شهداء و10 مصابين في قصف على شارع الجلاء