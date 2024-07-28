مصادر طبية: 15 شهيدا وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي بخان يونس

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697721 الوكيل الاخباري- أفادت مصادر طبية للجزيرة بوصول 15 شهيدا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس منذ فجر اليوم. اقرأ أيضاً إضراب شامل في نابلس حدادا على أرواح شهداء بلاطة صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة شهيد ومصابون بقصف إسرائيلي استهدف منطقة الصناعة في غزة صحة غزة: الاحتلال ارتكب 3 مجازر بالقطاع خلال الـ24 ساعة الماضية الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى قوات الاحتلال تعتقل شابا من منزله في القدس قوات الاحتلال تنسحب من مخيم قلنديا شمالي القدس قصف مدفعي إسرائيلي على مناطق بخان يونس ورفح