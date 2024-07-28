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مصادر طبية: 15 شهيدا وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي بخان يونس

غزة
خان يونس
الأحد، 28-07-2024 03:14 م

 

الوكيل الاخباري- أفادت مصادر طبية للجزيرة بوصول 15 شهيدا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس منذ فجر اليوم.

 

 

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