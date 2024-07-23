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مصادر طبية: 17 شهيدا في غزة منذ فجر اليوم

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الثلاثاء، 23-07-2024 10:10 ص

 

الوكيل الاخباري- أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 17 فلسطينيا إثر غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.
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