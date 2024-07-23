مصادر طبية: 17 شهيدا في غزة منذ فجر اليوم

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697235 الوكيل الاخباري- أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 17 فلسطينيا إثر غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم. اقرأ أيضاً بايدن: انسحبت لتوحيد حزبي وهاريس مؤهلة لقيادة البلاد حزب الله يبث مشاهد جديدة عاد بها "الهدهد" من إسرائيل الجامعة العربية تدين قرار تصنيف "الأونروا" منظمة إرهابية بايدن يوجه خطابا للأمة يشرح فيه سبب انسحابه من السباق الرئاسي تفجير عبوة ناسفة بسيارة ضابط روسي في موسكو إصابتان بعملية طعن في غلاف غزة ارتفاع عدد الشهداء في خان يونس الى 45 الشرطة الكندية تقمع طلابا متضامنين مع غزة بجامعة ماكغيل 14 شهيدا منذ الفجر بقصف وسط وجنوبي القطاع