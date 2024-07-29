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مصادر طبية: 27 شهيدا منذ فجر اليوم في قطاع غزة

جانب من قصف الاحتلال
جانب من قصف الاحتلال
الإثنين، 29-07-2024 09:18 م

 

 الوكيل الإخباري - أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 27 فلسطينيا منذ فجر اليوم في القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزة.
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