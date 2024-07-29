مصادر طبية: 27 شهيدا منذ فجر اليوم في قطاع غزة

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697834 الوكيل الإخباري - أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 27 فلسطينيا منذ فجر اليوم في القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزة. اقرأ أيضاً المقاومة تعلق على شروط صفقة التبادل الجديدة غارة تستهدف منزلا جنوبي خان يونس ارتفاع عدد الشهداء بخان يونس إلى 21 منذ فجر اليوم مستوطنون يحرقون مركبات فلسطينيين في الخليل الدويري: لهذا السبب استخدمت القسام صاروخ "السهم الأحمر" أونروا: سكان غزة منهكون ويضطرون للفرار من ملاجئهم المؤقتة يوميا انتشار واسع للأمراض الجلدية بقطاع غزة خاصة بين الأطفال جيش الاحتلال يهدم منزلا فلسطينيا بقرية الديوك بأريحا إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين