 
الخميس 2024-10-31 08:34 م
 

مصادر طبية: 75 شهيدا بغارات إسرائيلية على القطاع منذ الفجر

غزة
غزة
الخميس، 31-10-2024 07:13 م

الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 75 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 72 منهم شمالي القطاع.

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ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل بدعم أميركي مطلق حربا على غزة، أسفرت عن أكثر من 144 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

 
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