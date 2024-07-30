مصادر عبرية: 75 ملف تحقيق لجنود ارتكبوا مخالفات في غزة

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697899 الوكيل الاخباري- قالت القناة 13 الإسرائيلية إن هناك 75 ملف تحقيق لجنود ارتكبوا مخالفات في الحرب على قطاع غزة، بينها 30 تحقيقا بوفاة أسرى في سدي تيمان. اقرأ أيضاً الأونروا: نحو ألف إصابة أسبوعية بالتهاب الكبد في غزة الاحتلال يسحب قوات من الضفة والقطاع ويدفع بها إلى بيت ليد لجنة تحقيق إسرائيلية توصي بإغلاق معتقل سدي تيمان هآرتس: 48 أسيرا فلسطينيا استشهدوا بسجون إسرائيل منذ بداية الحرب مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى قوات الاحتلال تنسحب من المناطق الشرقية بخان يونس 9 شهداء جراء قصف الاحتلال في غزة وخان يونس الاحتلال ينفذ عمليات هدم ببلدة بيت عوا في الخليل الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة دورا جنوبي الخليل