مصادر عبرية: 75 ملف تحقيق لجنود ارتكبوا مخالفات في غزة

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الوكيل الاخباري- قالت القناة 13 الإسرائيلية إن هناك 75 ملف تحقيق لجنود ارتكبوا مخالفات في الحرب على قطاع غزة، بينها 30 تحقيقا بوفاة أسرى في سدي تيمان.