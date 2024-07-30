 
الثلاثاء 2024-07-30 01:18 م
 
 

مصادر عبرية: 75 ملف تحقيق لجنود ارتكبوا مخالفات في غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
الثلاثاء، 30-07-2024 01:01 م

 

الوكيل الاخباري- قالت القناة 13 الإسرائيلية إن هناك 75 ملف تحقيق لجنود ارتكبوا مخالفات في الحرب على قطاع غزة، بينها 30 تحقيقا بوفاة أسرى في سدي تيمان.
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