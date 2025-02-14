مصادر فلسطينية: الاحتلال يقتحم سكنات طلاب جامعة بنابلس

واقتحم جيش الاحتلال مدينتي نابلس وأريحا في الضفة الغربية المحتلة، وشن عمليات دهم واعتقال في صفوف المواطنين.
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