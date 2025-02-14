مصادر فلسطينية: الاحتلال يقتحم سكنات طلاب جامعة بنابلس

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الوكيل الإخباري- نشرت وسائل إعلام فلسطينية مشاهد من اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مساكن طلاب جامعة النجاح بمدينة نابلس فجر اليوم. اضافة اعلان





واقتحم جيش الاحتلال مدينتي نابلس وأريحا في الضفة الغربية المحتلة، وشن عمليات دهم واعتقال في صفوف المواطنين.