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مصادر: مصر وقطر سلمتا حماس مقترحا إسرائيليا لوقف إطلاق النار في غزة

غزة
غزة
 
الإثنين، 14-04-2025 11:47 م
الوكيل الإخباري-   تسلمت مصر وقطر مقترحا إسرائيليا بوقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة وبدء مفاوضات تقود لوقف دائم لإطلاق النار، وفقا لما نقلته "القاهرة الإخبارية عن مصادر.اضافة اعلان


وقالت المصادر، إن مصر وقطر سلمتا حركة حماس المقترح الإسرائيلي وتنتظران ردها في أقرب فرصة.
 
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