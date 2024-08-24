مصادر: نتنياهو تعهد بإخلاء كيلومتر واحد من محور فيلادلفيا

الوكيل الإخباري - نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تعهد للرئيس الأميركي جو بايدن بإخلاء كيلومتر واحد من محور فيلادلفيا جنوبي القطاع.

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