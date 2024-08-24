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مصادر: نتنياهو تعهد بإخلاء كيلومتر واحد من محور فيلادلفيا

نتنياهو
بنيامين نتنياهو
السبت، 24-08-2024 12:00 م

الوكيل الإخباري - نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تعهد للرئيس الأميركي جو بايدن بإخلاء كيلومتر واحد من محور فيلادلفيا جنوبي القطاع.

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ومحو فيلادلفيا هو شريط حدودي عازل يبلغ طوله 14 كيلومترا، يفصل بين الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، ويمثل منطقة استراتيجية أمنية خاضعة لاتفاقية ثنائية مصرية إسرائيلية، وتتنازع السيطرة عليها 3 قوى: إسرائيل ومصر وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس).

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