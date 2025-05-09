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مصدران: مباحثات حول هدنة في غزة جرت هذا الأسبوع مع الوسطاء من دون أي تقدم

تصاعد الدخان من غزة
تصاعد الدخان من غزة
 
الجمعة، 09-05-2025 11:48 ص
الوكيل الإخباري-   أجرى وفد من حماس مباحثات الأربعاء والخميس في الدوحة مع الوسطاء المصريين والقطريين تناولت التوصل الى هدنة في غزة، لكنها لم تحقق أي تقدم، بحسب ما قال مصدران مقربان من الحركة لوكالة فرانس برس الجمعة.اضافة اعلان


وأوضح أحد هذين المصدرين أن "مسؤولي ملف المفاوضات المصريين اجتمعوا مرتين مع وفد قيادي في حماس برئاسة خليل الحية (رئيس الوفد المفاوض) بمشاركة المسؤولين عن ملف المفاوضات القطريين يومي الاربعاء والخميس في الدوحة"، فيما أكد المصدر الثاني أن "لقاءات الدوحة كانت جدية ولكن لم يتم إحراز تقدم ملموس".
 
gnews

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