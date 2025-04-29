الثلاثاء 2025-04-29 03:31 ص
 

مصدران مصريان: المحادثات التي تستضيفها القاهرة بشأن غزة تشهد تقدما كبيرا

غزة
غزة
 
الثلاثاء، 29-04-2025 02:19 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد مصدران أمنيان مصريان، بأنّ المحادثات التي تستضيفها القاهرة بشأن غزة تشهد تقدّما كبيرا.اضافة اعلان


وبيّن المصدران ، أن الأطراف اتفقت على عدد من القضايا منها التوافق على وقف إطلاق نار طويل الأمد في غزة.

ولفتا إلى أنه ما تزال بعض النقاط الشائكة قائمة رغم التقدّم المحرز في المحادثات، ومنها تسليح حماس.

ويلتقي رئيس المخابرات المصرية، حسن رشاد، الاثنين، مع وفد التفاوض الإسرائيلي برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية في العاصمة المصرية القاهرة، وفقا للقاهرة الإخبارية.

ويأتي اللقاء في أعقاب زيارة وفد حركة حماس لمصر منذ عدة أيام؛ لبحث الهدنة وصولا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

عربي ودولي انفجارات قوية تهز العاصمة الأوكرانية كييف

غزة

فلسطين مصابون في قصف استهدف منزلا بمخيم النصيرات وسط غزة

غزة

فلسطين الأمم المتحدة تحذّر من أن أعمال النهب آخذة بالتزايد في غزة

تعبيرية

عربي ودولي رئيس وزراء إسبانيا يعلن عودة نحو 50% من الطاقة بعد حادث انقطاع

غزة

فلسطين مصدران مصريان: المحادثات التي تستضيفها القاهرة بشأن غزة تشهد تقدما كبيرا

ماكرون وزيلنسكي

عربي ودولي نائب أوكراني: أوروبا تعرقل مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا لتحقيق مكاسب مالية

ارشيفية

فلسطين الاحتلال ينسف مباني سكنية بالتزامن مع قصف مدفعي على المناطق الشرقية لغزة

ارشيفية

عربي ودولي وزير الدفاع الباكستاني يوضح تصريحاته حول احتمال الحرب مع الهند



 
 





الأكثر مشاهدة