مصدران مصريان: المحادثات التي تستضيفها القاهرة بشأن غزة تشهد تقدما كبيرا

وبيّن المصدران ، أن الأطراف اتفقت على عدد من القضايا منها التوافق على وقف إطلاق نار طويل الأمد في غزة.
ولفتا إلى أنه ما تزال بعض النقاط الشائكة قائمة رغم التقدّم المحرز في المحادثات، ومنها تسليح حماس.
ويلتقي رئيس المخابرات المصرية، حسن رشاد، الاثنين، مع وفد التفاوض الإسرائيلي برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية في العاصمة المصرية القاهرة، وفقا للقاهرة الإخبارية.
ويأتي اللقاء في أعقاب زيارة وفد حركة حماس لمصر منذ عدة أيام؛ لبحث الهدنة وصولا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
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