مصدر أمني إسرائيلي: نتنياهو اتخذ قرارا بالتخلي عن الأسرى

الوكيل الإخباري - نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتخذ قرارا بالتخلي عن الأسرى رغم رغبة كل الأطراف في إبرام صفقة التبادل.



وأضاف المصدر أن إبرام صفقة التبادل الآن سيمنع اندلاع حرب إقليمية.