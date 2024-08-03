 
الأحد 2024-08-04 12:32 ص
 
 

مصدر أمني إسرائيلي: نتنياهو اتخذ قرارا بالتخلي عن الأسرى

نتنياهو
نتنياهو




 

السبت، 03-08-2024 11:27 م

 الوكيل الإخباري - نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتخذ قرارا بالتخلي عن الأسرى رغم رغبة كل الأطراف في إبرام صفقة التبادل.


وأضاف المصدر أن إبرام صفقة التبادل الآن سيمنع اندلاع حرب إقليمية.

 

 

gnews

أحدث الأخبار

من الفعاليات

أخبار محلية مراكز شبابية في المحافظات تنفذ أنشطة متنوعة

جانب من الأمسية

أخبار محلية أمسية شعرية غنائية تستحضر العلاقة بين الأردن وفلسطين ضمن فعاليات "جرش"

ضرب سفينة في البحر الأحمر

عربي ودولي اندلاع حريق بسفينة شرق عدن جراء ضربها بمقذوف

جانب من اللقاء

أخبار محلية الخريشة يدعو المواطنين لانتخاب مرشحيهم على أسس برامجية سياسية

نتنياهو

فلسطين مصدر أمني إسرائيلي: نتنياهو اتخذ قرارا بالتخلي عن الأسرى

الأجواء الأردنية لا تزال تعمل كالمعتاد

أخبار محلية هيئة الطيران المدني: الأجواء الأردنية تعمل بشكل اعتيادي

وزارة الخارجية

أخبار محلية الخارجية تطالب الأردنيين في لبنان بالمغادرة بأقرب وقت

جانب من الفعاليات

أخبار محلية كلنا الأردن في الزرقاء تنفذ برامج تدريبية خدمة للشباب





 


 



الأكثر مشاهدة