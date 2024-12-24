مصدر إسرائيلي: لا تقدم حقيقي في مفاوضات الأسرى

وأضاف المصدر أنه من الصعب تصديق أن حماس قد توافق على صفقة جزئية دون وقف الحرب، مشيرا إلى أن التقديرات حاليا تستبعد التوصل لصفقة قبل نهاية العام وأن التقدم دون المأمول.
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