مصدر إسرائيلي: لا تقدم حقيقي في مفاوضات الأسرى

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الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر إسرائيلي مطلع قوله إنه لا يوجد تقدم حقيقي في مفاوضات الأسرى المحتجزين بغزة، وإنهم ينتظرون ردا من حركة حماس حاليا. اضافة اعلان





وأضاف المصدر أنه من الصعب تصديق أن حماس قد توافق على صفقة جزئية دون وقف الحرب، مشيرا إلى أن التقديرات حاليا تستبعد التوصل لصفقة قبل نهاية العام وأن التقدم دون المأمول.

