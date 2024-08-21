مصدر إسرائيلي: نتنياهو يعرقل المفاوضات

04:37 م

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الوكيل الإخباري- اتهم مصدر في الفريق الإسرائيلي المفاوض، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق وتحمل المسؤولية في حال فشل المفاوضات. اضافة اعلان





ويتهم المصدر، الذي لم يُذكر اسمه، نتنياهو بفرض مطالب جديدة تعرقل سير المفاوضات .